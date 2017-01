Deep Down: il sito ufficiale non viene aggiornato da oltre due anni

A Natale 2014,ha pubblicato alcuni screenshot di, da allora il gioco è completamente sparito dai radar: il sito ufficiale non viene aggiornato da oltre due anni e il titolo non è mai apparso alle fiere di settore nel 2014 e nel 2015.

Il produttore Yoshinori Ono ha più volte ribadito che il progetto non è morto, tuttavia ad oggi non ci sono notizie di alcun tipo su Deep Down. A questo si aggiunge l'imminente scadenza dei diritti sull'utilizzo del nome in Nord America: Capcom ha rinnovato il marchio per la quinta volta in tre anni l'ufficio brevetti americano non concederà ulteriori proroghe dopo l'ultima scadenza, fissata per il 9 febbraio 2017. E' attualmente difficile capire quali siano i piani del publisher per il lancio del gioco e non è chiaro se Deep Down sia effettivamente ancora in fase di sviluppo o se questo sia stato interrotto magari per focalizzarsi su altri progetti.

Secondo alcune teorie, Deep Down potrebbe in realtà tornare in una nuova veste, ovvero quella di Dragon's Dogma 2, progetto che verrà probabilmente annunciato nel 2017, in ogni caso si tratta solamente si speculazioni e niente di quanto appena riportato è stato confermato.