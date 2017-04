Deformers: disponibile l'Open Beta su Steam

ha aperto nelle scorse ore l'Open Beta disu Steam: il client è scaricabile gratuitamente da tutti gli utenti, i server resteranno aperti fino alle 01:00 (ora italiana) di martedì 4 aprile, affrettatevi quindi se volete provare il nuovo gioco degli autori di

Deformers era inizialmente atteso per il mese di febbraio ma gli sviluppatori hanno rimandato il lancio a un non meglio precisato periodo del 2017, con l'obiettivo di migliorare e ottimizzare alcuni aspetti del progetto. La beta pubblica su Steam servirà proprio per raccogliere ulteriori feedback e monitorare il parere della community, così da apportare ulteriori migliorie prima dell'uscita ufficiale.