Deformers: pubblicato il trailer di lancio

Nella giornata di oggihanno pubblicato il trailer di lancio di, particolare battle arena per otto giocatori che farà il suo debutto su PC, Xbox One e Playstation 4 il 21 aprile.

Il filmato che trovate in apertura di notizia ci mostra qualche spezzone di gameplay e ci offre una panoramica generale del gioco, presentandoci alcune delle feature e delle modalità disponibili. Ricordiamo che il nuovo titolo degli sviluppatori di The Order 1886 era inizialmente atteso per il mese di febbraio, ma la software house ha ritenuto opportuno rinviare il lancio allo scopo di bilanciare e rifinire alcuni aspetti del gameplay.