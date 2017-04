Deformers, riscontrati problemi di connettività al lancio

è stato lanciato lo scorso venerdì su tutte le piattaforme ma nel fine settimana si sono verificati alcuni problemi relativi in particolare al comparto online e alla stabilità del matchmaking.

Come riportato da PCGamesN, il gioco ha sofferto di crolli improvvisi dei server durante le fasi di matchmaking, parzialmente risolti con il reset completo dell'infrastruttura, operazione che però ha causato altre problematiche come crash durante le partite e la possibilità di entrare in match già esistenti.

In un primo momento, i problemi hanno colpito i giocatori su Steam ma in seguito anche gli utenti Xbox One e PlayStation 4 hanno iniziato a manifestare disservizi con l'infrastruttura online. Nel momento in cui scriviamo, la situazione sembra essere notevolmente migliorata, anche se restano difficoltà per quanto riguarda l'ingresso nelle lobby e nelle partite classificate, problematiche che dovrebbero essere risolto entro breve con un nuovo aggiornamento dei server.