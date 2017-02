Deformers userà lo stesso motore di The Order 1886, in arrivo una beta su PC

ha rivelato sul forum di NeoGAF cheutilizzerà lo stesso engine di, gli sviluppatori hanno inoltre confermato l'arrivo di una Open Beta del gioco per PC.

Veniamo così a sapere che Deformers girà a 1080p su PlayStation 4/900p su Xbox One e 60 fps su tutte le piattaforme, inoltre Ready At Dawn ha confermato il supporto per PlayStation 4 Pro, sebbene al momento non siano stati rivelati ulteriori dettagli in merito. Lo studio ha inoltre in programma di lanciare un'Open Beta su Steam, maggiori informazioni arriveranno nelle prossime settimane.

Il lancio di Deformers era inizialmente atteso per il 14 febbraio, il gioco però è stato rimandato a tempo indeterminato.