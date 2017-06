ha annunciato un weekend free play per: questo fine settimana sarà possibile scaricare gratuitamente il gioco da Steam e divertirsi liberamente fino al termine del periodo di prova.

Durante il free weekend sarà possibile utilizzare tutti i personaggi e provare le modalità Free for All Deathmatch, Team Deathmatch e Form Ball, oltre a provare alcuni minigiochi. I progressi raggiunti e sbloccati in modalità di prova potranno essere importati nel gioco completo qualora decidiate di optare per l'acquisto al termine del weekend gratuito.