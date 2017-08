Demon Gaze 2 per PS4 e PS Vita uscirà in Europa il 17 novembre

ha annunciato le date di uscita disu. Il gioco sarà disponibile sulle due console il prossimo 14 novembre in Nord America e il 17 novembre in Europa, sia in edizione fisica che digitale.

Il gioco sarà disponibile sia in versione Standard che Limitata. Tuttavia, la Collector's Edition di Demon Gaze 2 potrà essere acquistata esclusivamente sullo store online di NIS America: questa edizione speciale include una copia del gioco, un CD con la colonna sonora, un artbook con copertina rigida e una confezione cartonata premium con artwork esclusivo, il tutto proposto al prezzo di 59,99 dollari.

Demon Gaze 2 sarà disponibile in Europa su PlayStation 4 e PlayStation Vita a partire dal 17 novembre.