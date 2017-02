Denuvo: una nuova versione del DRM per proteggere i prossimi giochi

ha dichiarato di aver realizzato una nuova versione del suo DRM protettivo. La compagnia ha deciso di rimboccarsi le maniche e migliorare la propria tecnologia anti-Tamper, dopo gli scarsi risultati ottenuti di recente, soprattutto nel caso di

Sappiamo per certo che Sniper: Ghost Warrior 3 si servirà della rinnovata tecnologia anti-Tamper, mentre non abbiamo ancora conferme per quanto riguarda For Honor, Mass Effect: Andromeda e Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Staremo a vedere, dunque, se la nuova versione del DRM Denuvo riuscirà ad offrire maggiori garanzie contro la pirateria PC rispetto a quanto fatto in passato.

Ricordiamo che, pochi giorni fa, Denuvo ha accidentalmente diffuso pubblicamente alcune informazioni segrete e email riservate dal proprio sito ufficiale.