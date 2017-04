Denuvo: violata la nuova versione del sistema DRM

Un gruppo di cracker è riuscito ad avere ancora una volta la meglio sul sistema di DRM Denuvo. La versione v4 del noto sistema anti-pirateria era iniziata a circolare negli scorsi giorni, adottata anche da titoli come Resident Evil 7 e Mass Effect Andromeda.

In particolare, il gruppo di cracker ha pubblicato una versione DRM-free di 2Dark, nuovo gioco del creatore di Alone in the Dark: Frédérick Raynal. La nuova minaccia rischia dunque di affliggere altri titoli che utilizzano l'ultima versione di Denuvo, compresi Dead Rising 4, Nier: Automata e Bulletstorm: Full Clip Edition. Come riportato da un popolare sito internet che diffonde materiale pirata, la crack per 2Dark ha un retroscena ironico: durante la campagna Kickstarter del titolo, infatti, veniva comunicato che 2Dark non avrebbe avuto alcun tipo di DRM. Successivamente, il publisher Big Ben Interactive ha deciso di utilizzare il sistema Denuvo per proteggere le prime settimane di vendite del gioco.