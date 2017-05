Destiny 2 a 60fps su PS4 Pro? Possibile con i server dedicati, per Glenn Fiedler

Come ormai saprete, è stato confermato dachegirerà a 30fps su console. Nemmeno su PlayStation 4 Pro sarà possibile raggiungere la soglia dei 60fps: secondo Glenn Fiedler, network programmer veterano dell'industria, non sarebbe stato così difficile raggiungere questo obiettivo con un particolare accorgimento all'infrastruttura di gioco.

Fiedler (ex Multiplayer Lead presso Pandemic Studios, lead network programmer in Sony Computer Entertainment, e attualmente Senior Programmer della serie di Titanfall) ha suggerito che l'adozione dei server dedicati cloud-based - su cui sarebbero state scaricate operazioni di calcolo della fisica di gioco e dell'I.A. - sarebbe stata una mossa decisiva per riuscire a incrementare il framerate del gioco e raggiungere, almeno su PlayStation 4 Pro, i 60fps. Come ben sappiamo, però, Bungie ha già ben reso noto che non sarà questo il caso: Destiny 2 non avrà i server dedicati.

Destiny 2 uscirà l'8 settembre 2017 su PC, PS4 e Xbox One.