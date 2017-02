Destiny 2: Activision è entusiasta del gioco

Nella serata di ieri,ha confermato che il sequel diè attualmente in fase di sviluppo con uscita prevista alla fine del 2017. Il CEO della società,, ha poi parlato brevemente del gioco agli azionisti durante l'ultima riunione finanziaria della compagnia.

Hirshberg fa sapere che "Activision è davvero entusiasta di Destiny 2", Bungie ha lavorato su due fronti con l'obiettivo di migliorare gli aspetti di Destiny più amati dai giocatori, questo nuovo episodio dovrebbe presentare una trama più curata con una narrazione di stampo cinematografico, nonchè una miglior caratterizzazione dei personaggi, con un cast definito "memorabile".

Nella giornata di ieri sono trapelati alcuni rumor su Destiny 2: il gioco dovrebbe intitolarsi Destiny 2 Forge of Hope e l'uscita sarebbe prevista per la prima metà di novembre su PlayStation 4 (con supporto per PS4 Pro), PC e Xbox One. Per il momento si tratta solamente di voci non confermate, il publisher si è limitato a dichiarare che il titolo arriverà alla fine del 2017, senza aggiungere altri dettagli.