Destiny 2: ancora in dubbio l'uscita della versione PC

Sappiamo chearriverà a fine anno su Xbox One e PlayStation 4, da tempo vari rumor parlano anche di una versione PC del gioco attualmente in fase di sviluppo, tuttavia non ci sono conferme in merito e attualmente non è chiaro chi sia al lavoro sull'edizione per Windows.

High Moon Studios sta supportando Bungie nello sviluppo del nuovo Destiny, la società ha pubblicato recentemente un annuncio di lavoro per cercare animatori, programmatori e grafici, nell'annuncio in questione però la versione PC di Destiny 2 non viene citata, al contrario di quelle per console.

Non è escluso che il lavoro possa essere stato affidato a un team diverso da Bungie e High Moon, tuttavia per il momento è bene non dare per certa l'uscita di Destiny 2 su Windows, in attesa di eventuali conferme da parte del publisher.