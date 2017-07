Destiny 2: annunciato un Dualshock 4 a tema e i bundle con Playstation 4

ha da poco annunciato che a partire dal prossimo 6 settembre, data di lancio di, sarà disponibile per l'acquisto anche un nuova nuova edizione limitata del Dualshock 4, dedicata proprio allo sparatutto di

Come potete osservare nell'immagine in calce, il controller, di colore bianco, presenta un touch pad personalizzato con il logo del gioco ed è decorato con i simboli delle classi color oro. L'azienda giapponese, inoltre, ha confermato che il bundle con PS4 Pro Glacier White sarà disponibile anche in versione Jet Black e ha rivelato nuovi pacchetti con PS4 Standard che trovate di seguito:

PS4 Jet Black da 1 Terabyte, secondo controller e copia del gioco

PS4 Jet Black da 1 Terabyte e copia del gioco

PS4 Jet Black da 500 Megabyte e copia del gioco

Attendiamo ulteriori aggiornamenti per scoprire i prezzi dei bundle. Destiny 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 6 settembre su PlayStation 4 e Xbox One. Gli utenti che vorranno giocare su PC, dovranno invece attendere fino al 24 ottobre 2017.