Annunciato ufficialmente Destiny 2

Dopo il susseguirsi di vari rumor e leak, oggiha rotto definitivamente gli indugi:è stato ufficialmente annunciato dalla software house tramite un post sul proprio profilo Twitter.

In basso trovate riportato il logo e il primo artwork del titolo, purtroppo non siamo in possesso al momento di alcuna informazione utile sul sequel di Destiny: non conosciamo dettagli sulla trama, sul gameplay, né sappiamo su queli piattaforme arriverà. E' altamente probabile, tuttavia, che Bungie condividerà a breve tutte le informazioni del caso.

Vi invitiamo quindi a continuare a seguire le nostre pagine, per non perdervi nessuna novità sull'attesissimo Destiny 2. Intanto, vi ricordiamo che il 28 marzo inizierà l'evento Era di Trionfo su Destiny.