Destiny 2: aperto il clan ufficiale di Everyeye.it

Nasce il clan ufficiale Destiny 2 di Everyeye.it! Dopo il, ecco una nuova occasione di aggregazione per incontrare i membri della redazione e della community per giocare insieme e cercare nuovi compagni per la propria squadra.

Entrando nel clan sarà possibile contribuire al progresso dello stesso durante le varie stagioni (la Season 1 è iniziata poco dopo il lancio del gioco), inoltre completando su base settimanale varie attività (Crogiolo, Cala la Notte, Raid, Prove) tutti i membri riceveranno un Engramma. Di seguito, le linee guida per capire meglio il funzionamento dei clan.



Progressione

I livelli e i bonus ottenuti dal clan verranno resettati ad ogni ripristino stagionale

I membri del clan che completano le attività contribuiranno ai punti ssperienza del clan fino a un massimo settimanale che si ripristinerà al ripristino settimanale

I clan devono essere formati da almeno 2 membri per ottenere Punti Esperienza

I membri di un clan avranno accesso alla pietra miliare "PE del clan" che permetterà di ottenere ricompense aggiuntive

I giocatori possono monitorare i progressi tramite il profilo del clan direttamente il gioco oppure utilizzando la Compaion App

Engrammi Settimanali

Per ottenere gli engrammi settimanali almeno metà dei membri della squadra di un'attività deve appartenere al clan

Lo stato di avanzamento del progresso per ricevere gli Engrammi settimanali verrà ripristinato ad ogni reset settimanale

Gli Engrammi settimanali possono essere riscattati da un personaggio per account ogni settimana

Abbandonare un clan o unirsi a una squadra differente influenzerà l'accesso agli Engrammi fino al successivo reset della settimanale

Bonus

I membri possono visualizzare i bonus sbloccati tramite lo Stendardo del clan

I bonus vengono sbloccati ottenendo PE del clan e raggiungendo determinati livelli predefiniti

I bonus e i livelli verranno azzerati ad ogni ripristino stagionali

I giocatori appartenenti ad un clan possono ritirare lo Stendardo da Hawthorne dopo aver avuto accesso al Rifugio

I membri devono possedere uno stendardo del clan sul personaggio per poter ricevere i bonus

Abbandonare il proprio clan o unirsi a una squadra diversa influenzerà i bonus del clan sbloccati da un giocatore sul proprio personaggio

Vi aspettiamo nel clan ufficiale di Everyeye.it: iscrivetevi e chiamate a raccolta i vostri amici, vi aspettiamo! Ricordiamo che ogni clan potrà ospitare al massimo 100 iscritti, una volta raggiunta questa soglia daremo vita ad altri clan per i membri della community di Everyeye.