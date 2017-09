Destiny 2: attività di settembre e lista dei problemi risolti da Bungie

Nel nuovo appuntamento con, lo studio di Seattle ha rivelato le attività in programma sunel corso del mese di settembre, anticipando anche i primi appuntamenti di ottobre.

La prossima settimana partiranno ufficialmente la nuova Incursione "Leviatano" e le Prove, inoltre appuntamento per il 12 settembre con un nuovo Cala la Notte. Il venditore Xur tornerà venerdì 15 settembre, nelle settimane successive arriveranno anche i Clan e le Partite Guidate, mentre per lo Stendardo di Ferro dovremo attendere probabilmente il mese di ottobre.

Bungie ha approfittato dell'occasione per rivelare la lista dei problemi tecnici risolti e delle problematiche che necessitano invece di ulteriori indagini

Coda dei server

La coda dei server è stata attivata per regolare il numero di giocatori connessi. I giocatori hanno potuto accedere al gioco entro 15 minuti dall'entrata in coda. La coda potrebbe essere riattivata questo weekend per mantenere la stabilità di gioco.

Destiny 2: problemi da risolvere

Destiny 2: problemi risolti

Risolti i problemi con i permessi su PlayStation Network

Eliminato il messaggio di errore "I contenuti non possono essere selezionati" entrando nel PlayStation Store direttamente dal gioco

Risolto un problema con il sito Bungie.net (errore 503)

Risolti i problemi che portavano a lunghe attese nel matchmaking

Risolto l'errore Mongoose

Destiny 2 è disponibile ora su PlayStation 4 e Xbox One, la versione PC uscirà invece il 24 ottobre.