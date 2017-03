Nella serata di ieri,ha condiviso il primo teaser di, in attesa del reveal completo previsto per il 30 marzo. GameSpot USA ha scoperto che la versione pubblicata sui canali social di PlayStation è leggermente più lunga e include una schermata decisamente esplicita riguardo la partnership tra

L'immagine parla infatti di contenuti temporali non meglio specificati disponibili in esclusiva su PlayStation 4 almeno fino all'autunno del 2018, maggiori dettagli verranno diffusi durante l'estate.

Continua dunque l'accordo tra Activision e Sony Interactive Entertainment per i contenuti aggiuntivi di Destiny, non ci resta che attendere per saperne di più. Il primo trailer ufficiale di Destiny 2 sarà pubblicato domani (giovedì 30 marzo) alle 19:00, ora italiana.