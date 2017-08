Destiny 2 avrà su PC il contatore degli FPS e l'opzione per il frame-rate target

Come vi abbiamo riferito nei giorni scorsi,ha deciso di non rendere compatibile l'utilizzo di diversi software con la versione PC di. Tra le applicazioni che non potrete eseguire durante le vostre partite, abbiamo OBS, XSplit, Discord (Overlay), EVGA Precision XOC, MSI Afterburner e FRAPS, nonchè Razer Cortex e GameSplit.

Con l'ultimo post pubblicato sul blog ufficiale del gioco, Bungie ha svelato che alcune delle funzionalità garantite dalle sopracitate applicazioni saranno presenti direttamente in-game: tra queste, troviamo il contatore degli FPS e l'opzione per determinare il frame-rate target (quest'ultima attivabile tramite un file di configurazione).

In aggiunta, la software house ha spiegato i motivi per cui ha deciso di negare l'utilizzo delle applicazioni di cattura, streaming e overlay su Destiny 2 per PC.

"I metodi che alcune applicazioni third-party utilizzano per aggiungere funzionalità (inserendo del codice nel client del gioco) sono gli stessi adottati da hacker e cheater che compromettono l'esperienza degli altri giocatori. Come parte dei nostri sforzi incentrati sulla sicurezza, abbiamo reso Destiny 2 per PC immune a tutti i tentativi di applicazioni di terze parti che cerchino di inserire del codice nel client del gioco".

Destiny 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 6 settembre, mentre arriverà su PC il 24 ottobre.