Destiny 2: Best Buy nega il rimborso ai clienti che hanno giocato la Closed Beta

Come saprete,hanno reso disponbile in Accesso Anticipato la Closed Beta diai giocatori PS4 e Xbox One che hanno deciso di preordinare il gioco; una pratica applicata negli ultimi anni dalla stessaanche con il franchise di

Sempre più utenti, quindi, effettuano furbescamente i pre-order con il solo intento di giocare le Beta, per poi annullare l'ordine una volta che queste vengono chiuse. Best Buy ha deciso di porre un freno a questo trend, decidendo di non rimborsare quei clienti che hanno di fatto usufruito del codice Beta che viene concesso contestualmente al pre-order del gioco.

"Poiché hai cancellato il tuo ordine dopo che il tuo codice Beta è stato utilizzato - il quale non può essere disattivato o restituito - il sistema ti addebita il suo valore in accordo con le nostre politiche", questo il messaggio che i clienti Best Buy stanno ricevendo. "Ci scusiamo per la delusione che questo potrebbe causare, ma dal momento che non possiamo disattivare o far restituire il codice beta, non siamo in grando di assegnare un rimborso per il suo valore".

Ritenete condivisibile il provvedimento preso da Best Buy?