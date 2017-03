Continuano i rumor su: nelle scorse ore in rete è trapelato il, che una nostra fonte ha confermato come ufficiale.di Eurogamer.net ha rivelato invece alcuni dettagli sulla beta.

Secondo quanto riportato dall'editor di Eurogamer.net su Twitter, la beta di Destiny 2 si terrà a giugno con accesso anticipato su PlayStation 4, come evidenziato dal logo presente sul poster che conferma la presenza di contenuti anticipati sulla console Sony.

Restiamo in attesa di maggiori dettagli, al momento Activision non ha commentato la vicenda, un reveal ufficiale di Destiny 2 potrebbe essere atteso per le prossime settimane, in attesa della presentazione all'E3 di Los Angeles.