Destiny 2 Beta: come accedere alla fase di test su PlayStation 4 e Xbox One

Manca poco al lancio della beta di: coloro che hanno effettuato il preordine del gioco su PS4 potranno iniziare a provare il gioco dal 18 luglio mentre chi ha prenotato il titolo su Xbox One avrà libero accesso dal 19 luglio. Tutti gli altri potranno partecipare alla Beta dal 21 al 23 luglio. Ecco come accedere alla Beta di

Di seguito riportiamo gli orari di inizio e fine della Beta di Destiny 2 per Xbox One e PlayStation 4:

Destiny 2 Beta Xbox One

Accesso Anticipato - 19 Luglio ore 19:00

Avvio Beta - 21 Luglio ore 19:00

Fine Beta - 24 Luglio ore 06:00

Destiny 2 Beta PlayStation 4

Accesso Anticipato - 18 Luglio ore 19:00

Avvio Beta - 21 Luglio ore 19:00

Fine Beta - 24 Luglio ore 06:00

Il client Destiny 2 Beta è disponibile per il download gratuito da PlayStation Store e Xbox Store, account Bungie.net e abbonamenti a PlayStation Plus/Xbox LIVE Gold sono richiesti per giocare. Il file pesa 15 GB su PlayStation 4 e 12.8 GB su Xbox One. La Beta Pubblica di Destiny 2 permetterà di provare la prima missione della campagna Single Player (Ritorno a Casa) oltre alle modalità Detonazione e Controllo, inoltre sarà possibile accedere all'Assalto La Spirale Invertita e provare le nuove sottoclassi Lama dell'Alba (Stregone), Fulminatore (Cacciatore) e Sentinella (Titano). Domenica 23 luglio dalle 19:00 alle 20:00 sarà infine possibile entrare nel Rifugio, il nuovo spazio sociale di Destiny.



Destiny 2 Beta: come riscattare il codice

Creare o accedere a un account Bungie.net utilizzando le proprie credenziali di accesso a PlayStation Network o Xbox LIVE

Inserire il codice della Beta per l'accesso anticipato a questo indirizzo

Recuperate il codice di download tramite la pagina dei codici riscattati su Bungie.net e selezionare la console desiderata tra PlayStation 4 e Xbox One

Effettuate il login su PlayStation Store o Xbox Store per riscattare la chiave di accesso ottenuta

I giocatori che hanno prenotato la versione digitale del gioco avranno accesso alla Beta di Destiny 2 senza dover riscattare alcun codice, in questo caso la beta sarà disponibile come download automatico dallo store di riferimento. Se si proverà ad accedere prima delle date di apertura indicate sopra si riceverà un messaggio di errore che recita "I server di Destiny 2 non sono al momento disponibili". Per scaricare il client Beta bisogna accedere all'account col quale Destiny 2 è stato prenotato.

Nelle scorse ore, Bungie ha pubblicato l'elenco dei problemi conosciuti della Beta di Destiny 2. Su PC, L'Open Beta del gioco partirà ad agosto, maggiori dettagli verranno comunicati in un secondo momento. Destiny 2 uscirà il 6 settembre su Xbox One e PlayStation 4, la versione PC arriverà invece il 24 ottobre.