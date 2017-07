Destiny 2 Beta: come ottenere munizioni infinite nell'Assalto Spirale Invertita

L'utente di Reddit " Dalgdawgysawg " ha scoperto un glitch nellache permette di ottenere munizioni infinite nell'. Di seguito, la guida con i passi da seguire per sfruttare questo exploit.

Il glitch scoperto dal Redditor permette di sfruttare la sostanza che circonda l'area del boss dell'Assalto: toccando il liquido in questione il nostro Guardiano subirà dei danni, utilizzando però la classe Stregone sarà possibile attivare Cerchio di Cura per ripristinare un quantitativo di salute maggiore di quello che la sostanza riuscirà mai a togliervi. Inoltre, attivando il Perk "Riskrunner" verranno ripristinate tutte el munizioni.

Il trucco consiste nel ripetere il procedimento per tre personaggi di Classe Stregone capaci di coordinarsi tra loro per l'utilizzo alternato delle abilità, in questo modo sarà possibile ottenere munizioni infinite. Il glitch al momento è attivo nell'Open Beta su PlayStation 4 ma non sappiamo se verrà fixato con una patch nelle prossime ore.

Ricordiamo che questa sera alle 19:00 prenderà il via la Beta ad Accesso Anticipato per chi ha effettuato il preordine su Xbox One mente dal 21 al 23 luglio la fase di test di Destiny 2 sarà accessibile a tutti.