A partire dalle 19:00 di oggi, e solo per la durata di un'ora, la nuova area social dipotrà essere visitata all'interno della versionedel gioco. Stiamo parlando di, ambientazione che sostituisce la Torre vista nel primo capitolo.

I giocatori avranno la possibilità di visitare la Fattoria fino alle 20:00 di oggi. Ricordiamo che in questa occasione i vendor non saranno presenti (ovviamente torneranno nel gioco completo), ma gli utenti potranno esplorare liberamente la nuova zona social. Non dimenticate di seguire la nostra live gameplay della Open Beta di Destiny 2 dedicata proprio The Farm: potete seguirci su Youtube e su Twitch.