Destiny 2: la Beta giocata in diretta su Twitch e YouTube stasera dalle 19:00

Questa sera alle 19:00 parte l'accesso anticipato alla beta diper coloro che hanno effettuato il preordine su PlayStation 4. Per l'occasione, la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch e YouTube per provare con mano il nuovo sparatutto

La Beta Pubblica di Destiny 2 permetterà di giocare la prima missione della campagna Single Player (Ritorno a Casa) oltre alle modalità Detonazione e Controllo, inoltre sarà possibile accedere all'Assalto La Spirale Invertita e provare le nuove sottoclassi Lama dell'Alba (Stregone), Fulminatore (Cacciatore) e Sentinella (Titano).

L'appuntamento con il live gameplay di Destiny 2 (Beta) è previsto per oggi, martedì 18 luglio, a partire dalle 19:00, in diretta sui nostri canali Twitch e YouTube. Vi invitiamo a iscrivervi su Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, la registrazione inoltre è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.

Una seconda diretta andrà in onda Domenica 23 luglio dalle 19:00 alle 20:00, quando sarà finalmente possibile entrare nel Rifugio, il nuovo spazio sociale di Destiny 2.