Destiny 2 Beta: problemi di connettività, Bungie pubblica un nuovo aggiornamento

Come vi abbiamo già riferito sulle nostre pagine, i giocatori che hanno effettuato il pre-order del gioco su PlayStation 4 hanno da questo momento libero accesso alla. I server però, stanno presentando diversi problemi a causa dei quali gli utenti faticano a connettersi ai server di

Tramite un post su Twitter, tuttavia, la compagnia ha annunciato di aver reso disponibile per il download un nuovo aggiornamento per la Beta, grazie al quale i problemi riscontrati fino a questo momento dovrebbero essere stati risolti, sebbene molti giocatori continuino a lamentare notevoli problematiche in fase di connessione, dovute probabilmente all'alto numero di giocatori connessi in contemporanea. La situazione è attualmente in continua evoluzione e Bungie lavorerà per migliorare la stabilità generale dei server durante la fase di test.

Ricordiamo che Destiny 2 uscirà il 6 settembre su PS4 e Xbox One, e il 24 ottobre su PC. La Beta sarà disponibile da domani alle 19:00 anche per gli utenti che hanno effettuato il pre-order su Xbox One, mentre sarà disponibile per tutti i giocatori su console dal 21 luglio al 23 luglio. Recentemente, Bungie ha diffuso una lista dei problemi noti di Destiny 2 Beta.