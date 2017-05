Destiny 2 Beta: quando inizia e come partecipare alla fase di test

L'evento di reveal delci ha permesso di scoprire le principali novità apportare da Bungie al sequel di uno dei giochi più popolari degli ultimi anni. Ma quando potremo provarle con mano? Ecco tutti i dettagli sulla: uscita, come partecipare su PS4, Xbox One e PC e contenuti della fase di test.

Destiny 2: Contenuti della Beta

I contenuti della Beta di Destiny 2 non sono ancora stati rivelati ma secondo alcune ipotesi durante la fase di test potremo provare il nuovo assalto The Inverted Spire, le tre nuove sottoclassi e probabilmente anche la prima missione (Homecoming) dello Story Mode. Restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti sui contenuti della Beta, maggiori dettagli potrebbero arrivare nel corso dell'E3 di Los Angeles.

Destiny 2 Beta: Quando inizia?

Inizialmente si parlava di giugno 2017 come mese di lancio della Beta di Destiny 2, Bungie riporta adesso un generico "Estate" come periodo di apertura della fase di test. Non è escluso che la Beta possa iniziare effettivamente a giugno dopo l'E3 di Los Angeles, così come è possibile che la Beta di Destiny 2 possa tenersi ad agosto, poche settimane prima del lancio del gioco, previsto per l'8 settembre. Al momento non è chiaro se la Beta partirà in contemporanea su PC e console, su PlayStation 4 il test potrebbe partire con qualche giorni di anticipo a causa degli accordi commerciali tra Sony e Activision.

Destiny 2: Come partecipare alla Beta

Durante la presentazione del gameplay, Bungie ha parlato di una Beta Aperta, facendo intuire che la fase di test sarà accessibile a tutti, sebbene non ci siano dettagli più precisi a riguardo. Al momento, l'unico modo certo per ottenere l'accesso anticipato alla beta è quello di effettuare il preordine di Destiny 2 presso i rivenditori autorizzati (tra cui Amazon), in questo modo riceverete il codice per riscattare il client non appena questo sarà disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One e PC.