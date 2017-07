Destiny 2: la Beta è stata incredibilmente utile, dichiara Bungie

Con l'ultimo post pubblicato sul blog ufficiale,è tornata a parlare della cruciale importanza rivestita dalla. La versione di prova, infatti, aiuterà il team a consegnare un gioco più rifinito e bilanciato al momento del lancio: ecco in quali termini.

"La Beta è stata molto utile al nostro team di sviluppo. L'analogia che faccio sempre, è che la Beta apre la strada per gli altri, cosicché tutti i giocatori abbiano dinnanzi a loro una via sicura e sgombra. Abbiamo rilasciato molti aggiornamenti per Destiny 1, ma Destiny 2 è un gioco totalmente nuovo che utilizza una tecnologia rinnovata. Questa nuova tecnologia però richiede parecchi collaudi. Questi ci aiuteranno a convalidare il nostro nuovo modello dei server. Inoltre ci aiutano a valutare quei miglioramenti che potrete toccare con mano nel gioco completo. Infine, questi collaudi ci aiutano a spianare la strada al lancio ufficiale." osserva il producer Jared Berbach.

Per quanto riguarda il bilanciamento del gioco, invece, il Beta design lead Rob Engeln ha sottolineato che i feedback rilasciati dalla community verranno ascoltati molto attentamente: "La Beta, oltre a essere ottima per collaudare i nostri servizi, è un'opportunità per raccogliere feedback e dati per aiutarci a completare il nostro gioco. Siamo sempre lì con voi sul campo di battaglia. Grazie per aver condiviso con noi le vostre esperienze e per averci aiutato a migliorare il gioco per l'uscita di Destiny 2. La componente PvE è cambiata abbastanza radicalmente dalla versione che vedete nella Beta. Una Beta come la nostra richiede molta pianificazione, e la versione del gioco che avete in mano è ormai vecchia di mesi. In molti casi i commenti che vediamo ci aiutano a convalidare le scelte che abbiamo già compiuto e testato. Per esempio, anche noi avevamo notato che le munizioni (specialmente quelle distruttive) erano troppo scarse nel PvE. Per questo nel gioco finale vedrete un tasso di ottenimento maggiore. Inoltre abbiamo implementato un sistema per il quale certi nemici garantiscono l'ottenimento di munizioni distruttive. Potete anche aspettarvi cambiamenti nell'efficacia delle granate nel PvE, nella vita dei boss e nei danni inflitti dalle armi contro i mostri dell'Oscurità."

Considerando che i contenuti della Beta risalgono a una versione del gioco vecchia di mesi, e che Bungie sta ascoltando attentamente i feedback degli utenti, ci sono ottime premesse per vedere un titolo più rifinito entro il lancio. Voi quali cambiamenti apportereste a Destiny 2?