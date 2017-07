Destiny 2: Beta al via per chi ha preordinato il gioco su PlayStation 4

A partire da questo momento, tutti coloro che hanno effettuato il preordine di(versione fisica o digitale) sul PlayStation Store o presso i rivenditori aderenti all'iniziativa potranno partecipare alla fase beta del gioco, con accesso anticipato rispetto alla data di partenza ufficiale fissata per il 21 luglio.

Questi gli orari (italiani) della fase di test su PlayStation 4:

Destiny 2 Beta PlayStation 4

Accesso Anticipato - 18 Luglio dalle ore 19:00

Avvio Beta Pubblica - 21 Luglio dalle ore 19:00

Fine Beta Pubblica - 24 Luglio ore 06:00

Il client Destiny 2 Beta è disponibile per il download gratuito da PlayStation Store, per giocare online sono richiesti un account Bungie.net e abbonamento PlayStation Plus attivo. La Beta Pubblica di Destiny 2 permetterà di provare la prima missione della campagna (Ritorno a Casa) oltre alle modalità Detonazione e Controllo, inoltre la Beta mette a disposizione anche l'Assalto La Spirale Invertita e la possibilità di testare le nuove sottoclassi Lama dell'Alba, Fulminatore e Sentinella. Domenica 23 luglio a partire dalle 19:00 e per 60 minuti sarà possibile entrare nel Rifugio.



Come riscattare il Codice Beta

Creare o accedere a un account Bungie.net utilizzando le proprie credenziali di accesso a PlayStation Network

Inserire il codice della Beta per l'accesso anticipato a questo indirizzo

Recuperate il codice di download tramite la pagina dei codici riscattati su Bungie.net e selezionare la console in proprio possesso

Effettuate il login su PlayStation Store per riscattare la chiave di accesso ottenuta

Bungie ha pubblicato recentemente l'elenco dei problemi conosciuti della Beta di Destiny 2. La fase di test partirà il 19 luglio alle 19:00 per coloro che hanno effettuato il preordine su Xbox One, l'accesso sarà libero per tutti dalle 19.00 del 21 luglio e fino alle 06:00 del 24 luglio.

Vi ricordiamo che in questo momento la redazione di Everyeye.it è in diretta su Twitch e YouTube per mostrare i contenuti della Beta di Destiny 2. Vi aspettiamo!