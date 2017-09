Destiny 2: teser trailer per il primo Raid, disponibile a partire dalle 19:00

ha pubblicato su Youtube un breve teaser trailer per il primo attesissimo raid di, intitolato Il Leviatano , disponibile a partire dalle 19:00 di oggi. Trovate il filmato in apertura di notizia.

Il video purtroppo non mostra alcuno spezzone di gameplay e non fornisce praticamente alcun indizio sui contenuti dell'incursione. Per ora gli sviluppatori si sono limitati a confermare che si tratta di un raid per giocatori con un Livello Potenza compreso fra 260 e 280. Secondo alcuni rumor, Il Leviatano ci permetterà di ottenere l'Arma Esotica "World-Eater", trapelata online recentemente. Per saperne di più non dovremo fare altro che attendere fino alle 19:00.

Destiny 2 è disponibile su Xbox One e Playstation 4, l'edizione PC arriverà invece il 24 ottobre 2017.