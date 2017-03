Destiny 2: Bungie e Activision parlano del nuovo episodio della serie

: Dopo aver annunciato ufficialmentehanno reso pubbliche le prime dichiarazioni riguardo il nuovo episodio della serie, in uscita l'8 settembre su PlayStation 4, Xbox One e per la prima volta anche su PC.

"Destiny è stato in assoluto il più grande lancio di un nuovo franchise di videogame per console. Insieme ai nostri talentuosissimi partner di Bungie, siamo determinati a rendere Destiny 2 ancora migliore, con azione in prima persona all’ultimo grido, una nuova splendida storia, personaggi memorabili e attente innovazioni che renderanno il gioco più accessibile a tutti i diversi tipi di giocatori". Ha affermato Eric Hirshberg, CEO di Activision. "Per la prima volta, inoltre, porteremo Destiny 2 sulle piattaforme PC. Destiny 2 renderà migliore che mai un franchise di gioco già grandioso."

Pete Parsons, CEO di Bungie ha affermato: "Gli ultimi tre anni sono stati incredibilmente stimolanti e gratificanti per Bungie. Sapere che milioni di giocatori in tutto il mondo hanno forgiato ricordi duraturi legati a Destiny, trasformando il gioco in un loro hobby è qualcosa che ci emoziona davvero e siamo contenti di proseguire questo viaggio.” E aggiunge: “Non vediamo l'ora di condividere la nuova e avvincente storia; con l'imminente Beta di Destiny 2 in programma per questa estate, siamo desiderosi di ottenere un feedback dai milioni di giocatori in tutto il mondo, che avranno un assaggio delle nuove avventure in serbo per tutti noi. Insieme ai nostri partner di Activision, siamo entusiasti di portare Destiny 2 fra le mani dei giocatori a settembre."

In Destiny 2, anche l'ultima città sicura sulla terra è caduta e giace in rovina, occupata da un nuovo e potente nemico e il suo esercito d'elite, la ‘Legione rossa’. Ogni giocatore crea il proprio personaggio chiamato Guardiano, protettore scelto dell'umanità. Nel ruolo di Guardiani i giocatori dovranno padroneggiare nuove abilità e nuove armi, per riunire le forze della città, stare uniti e combattere per reclamare la loro casa. Il reveal trailer di Destiny 2 mostra due Vanguard, leader dei Guardiani, incitare gli abitanti dell’ultima città rimasta in una appassionata (e talvolta sarcastica) chiamata alle armi. In Destiny 2 i giocatori potranno rispondere a questa chiamata, imbarcandosi in una storia emozionante, ricca di nuove destinazioni da esplorare in tutto il nostro Sistema Solare e di un ampio numero di attività da scoprire. In Destiny 2 c'è qualcosa per quasi ogni tipo di giocatore, incluso un gameplay in modalità singola, in modalità cooperativa e giocatori competitivi immersi in un vasto ed emozionante universo in continua evoluzione.