Destiny 2: Bungie aggiorna la Companion App per iOS e Android

Con un lungo post pubblicato su Bungie.net, gli sviluppatori dihanno illustrato la nuova: l'applicazione mobile per iOS e Android è stata aggiornata in queste ore con nuove funzionalità in vista dell'arrivo del gioco.

Oltre ad un ritocco dell'interfaccia, fanno la loro comparsa nuove sezioni come Esplorazione, Clan, Progresso, Armamento e Trova una Squadra, solamente per citarne alcune. Con questo update, Bungie ha parzialmente interrotto il supporto per il primo Destiny, molte funzionalità dell'app infatti non saranno compatibili con il precedente episodio.

Per maggiori informazioni sulla Compaion App di Destiny 2 vi rimandiamo al lungo articolo pubblicato sul sito di Bungie.