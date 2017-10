Destiny 2: Bungie conferma Leviatano Autorevole arriverà il 18 ottobre

: Come saprete,è stata costretta a rimandare il debutto della versione Autorevole dela causa di un bug improvviso verificatosi poco prima del lancio. Lo studio sta continuando a lavorare per trovare una soluzione, in ogni caso ilsarà disponibile da martedì 18 ottobre alle 19:00.

Queste le parole pronunciate da Bungie nel nuovo aggiornamento settimanale della community:

"Questa settimana abbiamo rimandato l'uscita dell'incursione autorevole. Abbiamo scoperto un bug che avrebbe potuto togliere legittimità alle squadre in contesa per il primato mondiale di completamento. Stiamo lavorando a un modo per risolvere il problema, ma la soluzione temporanea proposta al momento è troppo rischiosa. Non vogliamo risolvere un bug sfruttato da un ristretto gruppo di giocatori per poi creare altri problemi per altri utenti. Per questo motivo abbiamo posticipato la risoluzione.

E dunque state posticipando ancora l'incursione autorevole?

No, l'incursione autorevole sarà disponibile il 18 ottobre alle 19:00 italiane. Non vogliamo farvi aspettare ancora per provare sulla vostra pelle ciò che gli sviluppatori hanno pensato per mettere alla prova il vostro affiatamento di squadra.

Siamo comunque riusciti a fare qualcosa per verificare che i giocatori termino l'incursione senza barare. Ora possiamo rilevare se una squadra ha sfruttato a suo vantaggio il bug in questione. Questo controllo ci costerà un po' più di tempo durante la verifica delle squadre in testa, ma in questo modo potremo incoronare i vincitori con la fiducia che si meritano. Stiamo ancora indagando su una risoluzione per il problema, la quale verrà applicata in un aggiornamento futuro del gioco. Vi terremo informati coi dettagli.

Queste non sono le uniche notizie sul futuro dell'incursione. La prossima settimana torneremo a raccontarvi delle sfide dell'incursione che sono state sviluppate per farvi pensare a nuove strategie di gioco."