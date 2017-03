Destiny 2: Bungie fa chiarezza sull'importazione di personaggi e progressi

ha da poco annunciato l'ultimo evento speciale di, cofermando al tempo stesso il prossimo arrivo di. Gli sviluppatori hanno anche rivelato che non sarà possibile importare del tutto i propri progressi nel sequel: di seguito, una nota per chiarire la situazione.

Tramite un post pubblicato su Bungie.net, il team ha voluto fare chiarezza relativamente a quanto affermato, un rumor che in realtà circolava già da tempo e che è stato in parte confermato dalle parole del team di sviluppo:

"Un seguito rappresenta un nuovo inizio per ogni giocatore, con nuovi mondi da esplorare, nuove storie da raccontare, nuovi poteri da acquisire, nuovo bottino da guadagnare e tanto altro. Per questo abbiamo compiuto una scelta che farà gli interessi sia del gioco che dei giocatori: il potere, i possedimenti, la valuta e gli oggetti dell'Everversum di Destiny non potranno essere portati avanti. Rimarranno comunque accessibili in Destiny 1.

Sappiamo bene che siete molto attaccati ai Guardiani che avete creato, come d'altronde anche noi lo siamo ai nostri, e per questo vogliamo preservare le caratteristiche fisiche dei vostri personaggi. Vogliamo riconoscere l'impegno e la passione che avete dedicato a questo mondo. Nei dettagli: classe, razza, sesso, faccia, capelli e segni saranno preservati per ogni personaggio che ha raggiunto il livello 20 e ha completato la missione della storia Il Giardino Nero.

Inoltre vogliamo celebrare gli account veterani con onoranze degne dei loro successi in Destiny 1. Riteniamo che questa sia la miglior via da percorrere. Ci permette di introdurre il maggior numero di progressi e miglioramenti possibili per creare un titolo degno del seguito che tutti si aspettano, senza farci limitare dal passato."

A fine gennaio si terrà dunque lo speciale evento celebrativo Era di Trionfo che dovrebbe segnare la fine del supporto per Destiny, in attesa del sequel in arrivo probabilmente a fine anno.