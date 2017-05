Destiny 2: Bungie ha in programma un ricco calendario di eventi e attività

Il CEO diha voluto rassicurare gli azionisti riguardo il futuro di, rivelando come gli sviluppatori abbiano già in programma un ricco calendario di eventi ed attività per garantire un corposo e duraturo supporto post lancio.

Al momento non ci sono dettagli in merito ma è probabile che Bungie voglia seguire la strada già tracciata con il predecessore e abbracciata anche da Overwatch, con una serie di eventi speciali tematici. In ogni caso, il publisher ha confermato che i contenuti in questione arriveranno solamente dopo la pubblicazione dei due DLC previsti nell'Expansion Pass, in arrivo rispettivamente durante il prossimo inverno e nel corso della primavera 2018.

Destiny 2 uscirà l'8 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, Activision si è detta soddisfatta del buon andamento dei preordini, pur senza rivelare dati specifici a riguardo.