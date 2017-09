Destiny 2: Bungie lavora per migliorare il Crogiolo, trailer per le Prove dei 9

Tramite il nuovo appuntamento con il Settimanale di Casa Bungie, lo studio di Seattle ha rivelato di essere al lavoro per migliorare le attività e le funzionalità deldi. Inoltre è stato pubblicato un trailer per le, in arrivo nelle prossime settimane.

"Partita veloce sta funzionando senza particolari problemi. Il matchmaking sta mettendo alla prova i guardiani. Secondo le menti più acute dei nostri designer, la playlist Competitiva ha bisogno di qualche ritocco. Troppi giocatori vengono devastati da avversarli molto più forti. Per abbinarvi con gli avversari al vostro livello di abilità, dobbiamo prima calcolarlo adeguatamente, ma al momento esiste un bug che ce lo sta impedendo. Siamo in procinto di risolverlo proprio in questo momento."

Riassumendo:

Se vi state divertendo in Partita veloce, non cambierà nulla. Continuate a giocare.

Se vi stanno distruggendo in Competitiva, vi daremo un po' di tregua.

Se state facendo faville in Competitiva, stiamo per fornirvi avversari più degni.

Il Crogiolo è in costante evoluzione. Si adatta al vostro stile di gioco, dunque questo non sarà l'ultimo aggiornamento al bilanciamento delle lotte. Ora andate a combattere e sparate in faccia a qualche avversario, poi tornate qui per raccontarci le vostre esperienze in gioco."

Bungie ha inoltre pubblicato il primo trailer per le Prove dei Nove, nuova attività di Destiny 2 in arrivo probabilmente durante il mese di ottobre.