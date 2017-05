Destiny 2: Bungie non si pronuncerà sulla versione per Scorpio prima dell'E3

Nel corso del gameplay reveal di Destiny 2, Bungie ha confermato che la versione console del suo nuovo sparatutto avrà un framerate bloccato a 30 fps, ma pare che questo possa cambiare con l'arrivo della nuova console di casa Microsoft: Xbox Scorpio.

Stando a quanto comunicato dalla testata ICXM, Bungie avrebbe dichiarato di non poter fornire informazioni sulla versione per Xbox Scorpio prima della presentazione di Microsoft all'E3 2017. In questa occasione saranno fornite maggiori informazioni in merito alle qualità di Destiny 2 sulla nuova console mid-gen del colosso di Redmond. Al di là dunque dei noti accordi commerciali stretti tra Activision e Bungie con Sony, la conferenza Xbox potrebbe riservare spazio al nuovo shooter MMO.

La stessa Bungie ha recentemente dichiarato che nemmeno la potenza di PlayStation 4 Pro permette al titolo di girare a 60 fps; pensate che Xbox Scorpio possa riuscirci?

Destiny 2 uscirà l'8 settembre su PC, PS4 e Xbox One, mentre è stata ufficialmente esclusa la versione per Nintendo Switch.