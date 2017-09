Destiny 2: Bungie omaggia Steve Jobs nella presentazione del Dura Luce

Nell'anno delrende omaggio anella descrizione ufficiale delin2. La descrizione dell'arma infatti riprende infatti lo stile utilizzato dal co-fondatore di Apple durante la prima presentazione del telefono della caaa di Cupertino nel 2007.

Questa la nota utilizzata da Bungie per introdurre il Dura Luce: "Presentiamo tre prodotti rivoluzionari. Il primo è un'interfaccia rapidamente configurabile per il danno procurato, il secondo un proiettile che rimbalza su ogni superficie, il terzo una piattaforma bellica dal raggio infinito a dispersione zero.

Tre nuovi prodotti nel catalogo Omolon. Stavolta però non scaglioneremo l'uscita. Li metteremo in commercio tutti insieme, in un singolo dispositivo disponibile in quantità limitata. L'abbiamo chiamato Dura Luce. Ah c'è un ultima cosa..."

Cosa ne pensate di questo curioso easter egg? Ricordiamo che su Everyeye.it trovate la recensione di Destiny 2, ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.