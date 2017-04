Destiny 2: Bungie parla del reveal gameplay del 18 maggio

Il 18 maggio,terrà un livestream durante il quale mostrerà per la prima volta il gameplay di. Per l'occasione, il community manager Deej ha scritto un messaggio sul blog ufficiale dello studio, che riportiamo di seguito.

Questo il testo della nota di Deej che trovate anche su Bungie.net: "Questa settimana stiamo preparando la lista di invitati per l'anteprima del gameplay di Destiny 2. Si tratta di una cosa importante per noi, stiamo sviluppando nuove versioni del codice, identificandone i bug per poi risolverli. Durante questo processo che ci porterà all'anteprima, i nostri sviluppatori si stanno organizzando per mettere in scena uno spettacolo mozzafiato. Più si avvicina il momento e più ci sentiamo emozionati.

Forse avrete notato che abbiamo anche invitato alcuni ospiti speciali dei media e della community. Tra queste persone vi saranno anche coloro che potranno mettere le mani su Destiny 2 subito dopo la trasmissione in streaming. Metteremo in mostra le versioni PS4 e PC, dunque aspettatevi un'altra ondata di notizie e contenuti da gustarvi a fine evento. Speriamo di vedervi carichi quanto noi, vogliamo ricompensarvi bene per la vostra attenzione. Grazie per tutto il sostegno e l'energia positiva che abbiamo ricevuto in seguito ai primi trailer. È un'esperienza incredibile e non vediamo l'ora di mostrarvi altri contenuti."

Destiny 2 è atteso per l'8 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, il gameplay sarà mostrato per la prima volta il 18 maggio.