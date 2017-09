Destiny 2: Bungie pensa al bilanciamento delle armi

: Nell'ultimo numero del, la compagnia ha rivelato di essere al lavoro per pensare a nuove opzioni per il bilanciamento delle armi di

Queste le parole del Senior Designer Jon Weisnewski: "Salve a tutti, guardiani e guardiane. Dall'uscita di Destiny 2 stiamo continuamente leggendo i vostri commenti, seguendo i vostri canali in streaming e guardando i vostri video su YouTube. Recentemente abbiamo anche ricevuto il nostro primo carico di dati da parte del nostro team di analisi. Ogni giorni ci buttiamo assieme a voi nelle trincee del gioco, passando qualunque momento possibile lottando al vostro fianco. Non siamo ancora pronti per annunciarvi i dettagli del prossimo bilanciamento, ma volevamo farvi sapere che stiamo processando i cambiamenti in arrivo.

Abbiamo ricevuto il vostro feedback. Grazie!

Destiny 2 sarà aggiornato per bilanciare l'esperienza degli armamenti.

Siamo a conoscenza della popolarità di Multi-Strumento MIDA e la stiamo tenendo d'occhio. È popolare, ma secondi nostri dati ci sono alternative che lo equivalgono o superano in efficacia. Ne avete trovato uno?

Siamo solo al primo mese dell'avventura. Molti giocatori stanno ancora ampliando il loro arsenale e noi abbiamo una manciata di armi ancora che non abbiamo ancora reso disponibili. Non vediamo l'ora di vedere come si evolverà il gioco. Come al solito, siamo grati per i vostri commenti e suggerimenti."

Non ci resta quindi che attendere per scoprire come verranno ribilanciate le armi di Destiny 2.