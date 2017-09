Destiny 2: Bungie replica alle critiche sugli shader monouso

Luke Smith di Bungie è quindi intervenuto su Twitter per spiegare la filosofia dietro questa scelta di design. A quanto pare, la software house vuole incoraggiare i giocatori ad esplorare i pianeti sempre più a fondo, affrontando sempre più missioni per ottenere preziose ricompense, tra cui gli stessi shader. Smith non ha inoltre mancato di aggiungere che, raggiunto il livello 20, il drop rate degli shader incrementa in maniera sensibile.

Stiamo parlando del nuovo sistema degli shader, item applicabili alle armature dei nostri Guardiani. A differenza del capitolo originale, in Destiny 2 è possibile utilizzare gli shader su ogni singolo pezzo di equipaggiamento. Considerando che sono ora oggetti monouso, e che quindi vengono letteralmente consumati quando applicati alle armature, i giocatori sono ora in costante e, presumibilmente, tediosa ricerca degli shader per continuare a personalizzare i propri equipaggiamenti. Alcuni hanno visto in tutto questo una mossa furba da parte di Bungie , in quanto gli shader sono acquistabili tramite microtransazioni.

Shaders are earned through gameplay: leveling, chests, engrams, vendors. We expect you’ll be flush w/ Shaders as you continue to play. (1/4) — Luke Smith (@thislukesmith) 7 settembre 2017

When you reach level 20, Shaders will drop more often: vendor rewards, destination play and endgame activities. (2/4) — Luke Smith (@thislukesmith) 7 settembre 2017

Shaders are now an ongoing reward for playing. Customization will inspire gameplay. Each planet has unique armor and Shader rewards. (3/4) — Luke Smith (@thislukesmith) 7 settembre 2017