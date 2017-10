Destiny 2: Bungie sta discutendo sui contenuti dell'EndGame

", queste le parole pronunciate daa inizio settimana rispondendo a coloro che chiedevano un maggior numero di contenuti per l'EndGame di. In realtà la compagnia sta ascoltando i feedback della community per decidere come approcciare questo aspetto della produzione.

Nell'ultimo aggiornamento settimanale, il Community Manager Chris "Cozmo" Shannon ha infatti pubblicato questo breve messaggio: " Sin dall'uscita del gioco abbiamo seguito tutte le vostre discussioni su Destiny 2. Io sono sempre connesso al nostro forum di feedback e ad altri siti dove ci fate sapere le vostre idee. Alcune discussioni sono molto generali, per esempio: "Ecco come potete rendere il Crogiolo più divertente". Altre sono molto specifiche, come: "Aggiungete un modo per cancellare gli shader in massa."

Stiamo leggendo le vostre conversazioni il più possibile. Dopotutto siete tantissimi. In particolare abbiamo notato che state chiacchierando molto sui contenuti di fine gioco e su come possono essere migliorati. In questo esatto momento stiamo discutendo sulla stessa identica cosa nel nostro studio. Siamo in ascolto, ma ci serve tempo per digerire il tutto e preparare i piani per il futuro. Presto avremo molto più da dire, Rimanete sintonizzati."

Non ci resta quindi che attendere per saperne di più riguardo ai prossimi contenuti dell'EndGame di Destiny 2.