Destiny 2: Bungie sulla possibile introduzione di PTR e partite private in PvP

Il design director di, Luke Smith, ha recentemente parlato ai microfoni di Wired della possibilità introdurre all'interno dello sparatutto online le partite private in modalità PvP e la Regione Pubblica di Prova (PTR).

Per quanto riguarda i match privati in modalità competitiva, Smith ha sostanzialmente confermato che molto probabilmente la feature sarà implementata in un secondo momento rispetto al lancio del gioco. Non è possibile però sapere precisamente quando la funzionalità entrerà in vigore, dal momento che la schedule di Bungie potrebbe variare in futuro.

Parlando invece della possibile introduzione della Regione Pubblica di Prova (che i giocatori PC di Overwatch, ad esempio, conoscono molto bene), Smith ha così commentato:

"Abbiamo parlato internamente di questa possibilità e, onestamente, mi piace ancora l'idea che i giocatori non sappiano proprio tutto in anticipo. Sarebbe grandioso per un paio di aspetti, ad esempio la stabilità, ma sono ancora interessato nello sfidare noi stessi nel lavorare al meglio senza esporre pubblicamente il materiale. Mai dire mai, ma al momento non direi nemmeno di sì".

Destiny 2 uscirà su PS4 e Xbox One il 6 settembre, mentre arriverà su PC il 24 ottobre.