Destiny 2: Bungie svela il profilo dei personaggi principali

Attraverso un comunicato stampa,ha diffuso nuove informazioni e immagini per i personaggi principali di, descrivendo il ruolo che ricopriranno nella nuova avventura attesa per il prossimo 8 settembre su PC, Playstation 4 e Xbox One.L’Avanguardia è composta da tre Guardiani di alto rango: Zavala, Ikora Rey e Cayde-6. Ognuno di loro rappresenta una delle classi di Guardiani: Titano, Stregone e Cacciatore; sono i capi dei Guardiani, guidano le azioni e definiscono gli obiettivi delle missioni. Come risponderanno al nuovo pericolo che minaccia l'umanità?Il ruolo di Ikora nell'Avanguardia è studiare le minacce nemiche, in particolare quelle meno convenzionali provenienti dalle forze dell'oscurità, di fronte alle quali è tendenzialmente la prima a reagire. In Destiny 2 la sua leadership sarà più che mai necessaria nella lotta dell'umanità contro Lord Ghaul e la sua Legione rossa.Il Comandante Zavala è un Titano veterano che coordina la difesa della città. In Destiny 2 vedremo come reagirà, adesso che l'ultima città sicura dell'umanità è caduta nelle mani di Lord Ghaul.Con ogni probabilità il personaggio preferito dai fan, Cayde-6 è stato molto apprezzato sia nel teaser trailer che in quello di. Lo Spettro una volta ha detto: "Cayde è un abile cacciatore, con anni di esperienza nel sopravvivere nella natura selvaggia. Ma combattere una guerra non è esattamente il suo forte. Non sono sicuro che la strategia "spara fino a quando saranno tutti morti" sarà sufficiente".La Torre, l'ultima città sicura sulla Terra, è la casa dei Guardiani, nonché fortezza di ciò che resta dell'umanità. L'attacco catastrofico che subirà, come mostrato nel trailer, definisce la cornice della storia di Destiny 2. Come reagiranno gli eroi quando la loro casa è minacciata?Non abbiamo ancora rivelato molto della nuova minaccia all'umanità. Tutto quello che sappiamo è che questa forza Cabal, conosciuta come Legione Rossa, è un nuovo nemico mortale formato da una varietà di combattenti, che vanno da enormi soldati a creature simili a cani rabbiosi. Non vediamo l'ora di svelare i poteri che i Guardiani utilizzeranno per affrontare questa nuova minaccia. Appuntamento aldel gameplay il 18 maggio.