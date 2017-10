Destiny 2: il calendario delle attività e i problemi noti della versione PC

Bungie si prepara a lanciaresu PC, per l'occasione lo studio ha diffuso il calendario delle attività della versione Windows e la lista dei problemi noti e conosciuti che verranno risolti dopo l'uscita con una serie di patch e aggiornamenti.

Destiny 2 sarà disponibile su Battle.net dalle 19:00 (ora italian) di martedì 24 ottobre, al lancio i giocatori potranno accedere al Cala La Notte (Normale e Autorevole) e alle Partite Guidate per il Cala la Notte, mentre l'Incursione farà la sua comparsa mercoledì primo novembre. Il 3 novembre saranno invece disponibili le Prove dei Nove. Martedì 7 novembre sarà la volta del Leviatano Autorevole, insim alle Partite Guida per l'Incursione.

Di seguito, invece, una lista dei problemi conosciuti per la versione PC del gioco:

SLI, HDR e VSYNC : Si potrebbero riscontrare dei rari problemi quando si abilita SLI, HDR o quando si disabilita VSYNC in alcune risoluzioni non-native. Per la migliore esperienza di gioco, si è invitati a utilizzare queste funzionalità quando si gioca con la massima risoluzione.

: Si potrebbero riscontrare dei rari problemi quando si abilita SLI, HDR o quando si disabilita VSYNC in alcune risoluzioni non-native. Per la migliore esperienza di gioco, si è invitati a utilizzare queste funzionalità quando si gioca con la massima risoluzione. Errore Saxophone quando si lancia l'applicazione : Si potrebbe riscontrare l'errore Saxophone quando si lancia l'applicazione di Destiny 2 direttamente dal file .exe. Se si riscontra questo errore, occorrerà chiudere e riavviare l'applicazione tramite Battle.net di Blizzard.

: Si potrebbe riscontrare l'errore Saxophone quando si lancia l'applicazione di Destiny 2 direttamente dal file .exe. Se si riscontra questo errore, occorrerà chiudere e riavviare l'applicazione tramite Battle.net di Blizzard. Schermata di titolo per inattività : In alcune attività, si potrebbe essere riportati alla schermata di titolo a causa di inattività e non si potrà a riaccedere. Per evitare questo problema occorrerà chiudere e riavviare l'applicazione di Destiny 2.

: In alcune attività, si potrebbe essere riportati alla schermata di titolo a causa di inattività e non si potrà a riaccedere. Per evitare questo problema occorrerà chiudere e riavviare l'applicazione di Destiny 2. Accesso dopo una disconnessione : Si potrebbe riscontrare un codice d'errore generico quando si perde la connessione internet ed essere impossibilitati a tornare in gioco. Per evitare questo problema, occorrerà chiudere e riavviare l'applicazione di Destiny 2.

: Si potrebbe riscontrare un codice d'errore generico quando si perde la connessione internet ed essere impossibilitati a tornare in gioco. Per evitare questo problema, occorrerà chiudere e riavviare l'applicazione di Destiny 2. Errore Buffalo su molteplici PC : Si potrebbe riscontrare il codice di errore Buffalo quando si effettua l'accesso a Destiny 2 su molteplici PC contemporaneamente. Per prevenire questo problema, ci si dovrà assicurare di essere disconnessi da Destiny 2 da qualsiasi PC dal quale non si sta giocando.

: Si potrebbe riscontrare il codice di errore Buffalo quando si effettua l'accesso a Destiny 2 su molteplici PC contemporaneamente. Per prevenire questo problema, ci si dovrà assicurare di essere disconnessi da Destiny 2 da qualsiasi PC dal quale non si sta giocando. Configurazione del puntatore su tre monitor : Cambiare la risoluzione tra 5760x1080, 4080x768 e 3072x768 potrebbe bloccare il puntatore del mouse nel monitor di destra. Se si riscontra questo problema, occorrerà cliccare ALT+TAB fuori dall'applicazione di Destiny 2 e poi tornare indietro. In alternativa si può anche passare alla modalità finestra premendo ALT+INVIO.

: Cambiare la risoluzione tra 5760x1080, 4080x768 e 3072x768 potrebbe bloccare il puntatore del mouse nel monitor di destra. Se si riscontra questo problema, occorrerà cliccare ALT+TAB fuori dall'applicazione di Destiny 2 e poi tornare indietro. In alternativa si può anche passare alla modalità finestra premendo ALT+INVIO. Profondità di campo su tre monitor : La profondità di campo potrebbe essere troppo aggressiva su alcune configurazioni con tre monitor. Se si riscontrano problemi con la profondità di campo si potrà disabilitare questa funzionalità nelle impostazioni grafiche.

: La profondità di campo potrebbe essere troppo aggressiva su alcune configurazioni con tre monitor. Se si riscontrano problemi con la profondità di campo si potrà disabilitare questa funzionalità nelle impostazioni grafiche. Barra di gioco di Windows 10 : La barra di gioco di Windows 10 potrebbe non funzionare nella modalità a schermo intero. Se si vuole utilizzare usare questa funzionalità, occorrerà giocare con la modalità finestra o finestra a schermo intero.

: La barra di gioco di Windows 10 potrebbe non funzionare nella modalità a schermo intero. Se si vuole utilizzare usare questa funzionalità, occorrerà giocare con la modalità finestra o finestra a schermo intero. Assegnazione della tastiera numerica: Non si potrà assegnare i comandi alla maggior parte dei tasti della tastiera numerica.

Margini dello schermo con le tastiere AZERTY : Si potrebbe ricevere un messaggio d'errore quando si configurano i margini dello schermo con una tastiera AZERTY.

: Si potrebbe ricevere un messaggio d'errore quando si configurano i margini dello schermo con una tastiera AZERTY. Metodo di scrittura (IME) a schermo intero : Se si utilizza un metodo di scrittura IME (Input Method Editors) si potrebbe riscontrare una schermata nera quando si digitano i caratteri in modalità a schermo intero. Per evitare il problema, occorrerà giocare in modalità finestra o finestra a schermo intero.

: Se si utilizza un metodo di scrittura IME (Input Method Editors) si potrebbe riscontrare una schermata nera quando si digitano i caratteri in modalità a schermo intero. Per evitare il problema, occorrerà giocare in modalità finestra o finestra a schermo intero. Chiusura dell'applicazione : Quando si chiude Destiny 2 su PC, occorrerà chiudere l'applicazione con il mouse. I controller non possono selezionare il pulsante in gioco per chiudere l'applicazione di Destiny 2.

: Quando si chiude Destiny 2 su PC, occorrerà chiudere l'applicazione con il mouse. I controller non possono selezionare il pulsante in gioco per chiudere l'applicazione di Destiny 2. Reti universitarie e aziendali: Si potrebbe essere impossibilitati a giocare a Destiny 2 su reti universitarie e aziendali. Se si riscontra questo problema occorrerà contattare il dipartimento informatico per far sì che gli standard di connessione rispettino i requisiti mostrati nella nostra guida alla risoluzione dei problemi di rete.

Per la migliore esperienza di gioco, si invita i giocatori ad aggiornare i driver alla versione più recente e accettare qualsiasi aggiornamento Windows prima di accedere a Destiny 2. In più, quando si riscontra qualsiasi problema, consigliamo come primo tentativo di risoluzione di chiudere e riavviare Destiny 2 e l'applicazione di Blizzard. Se si continua a riscontrare l'errore, occorrerà eliminare il file chiamato CVARS.xml Questo file si trova seguendo il percorso UsersUSER_NAMEAppdataRoamingBungieDestinyPCprefs

Da notare che quando Destiny 2 viene riavviato, l'applicazione genererà un nuovo file CVARS.xml.

Su Everyeye.it trovate anche i requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Destiny 2.