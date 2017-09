Destiny 2: Campagna, Eventi Pubblici e Quest Avventura si mostrano in video

Ormai manca pochissimo al lancio di, e dopo la beta, i fan sono impazienti di poter mettere finalmente le mani sulla versione definitiva del gioco. Proprio come il suo predecessore,prevede diversi tipi di missioni, come gli Eventi Pubblici e le Quest Avventura, oltre alla Campagna.

Per lenire l'attesa che ci separa dal lancio di questo attesissimo sequel, proponiamo una serie di filmati tratti dal gameplay di Destiny 2 su PS4, per un totale di oltre due ore di gioco. I video ci permettono di osservare con uno sguardo ravvicinato alcune delle sfide della campagna, ma anche missioni che prevedono l'aiuto degli alleati online.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Destiny 2 sarà disponibile da domani, 6 settembre, su PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà su PC il 24 ottobre. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova dello Story Mode di Destiny 2, ricordandovi che da ora e fino a tarda notte Alessandro e Francesco saranno in diretta su Twitch e YouTube per giocare con lo sparatutto Bungie.