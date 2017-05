Destiny 2: le Carte Grimorio non saranno presenti, è ufficiale

Dopo il reveal del gameplay didi pochi giorni fa, continuano a trapelare in rete dettagli su questo attesissimo sequel dello sparatutto di. Nel corso di un'intervista concessa a Forbes,diha espressamente dichiarato che innon saranno presenti le Carte Grimorio.

In Destiny, le Carte Grimorio servivano per scoprire dettagli sulla lore del gioco che non potevano essere espressi durante le sessioni di gameplay. Collezionandole, il giocatore poteva conoscere in maniera approfondita la storia che faceva da sfondo al mondo di gioco, e per poterle ottenere tutte era necessario soddisfare determinati requisiti (non sempre semplici).

Quando gli è stato chiesto se le Carte Grimorio sarebbero state presenti anche in Destiny 2, tuttavia, Steve Cotton ha risposto con un secco ed indiscutibile "No". La ragione dietro a questa scelta, in realtà, appare comprensibile. "Vogliamo inserire la lore all'interno del gioco", ha specificato Cotton. "Vogliamo che i giocatori siano in grado di trovare la lore. Tutta la storia sarà raccontata nelle avventure, dai personaggi, dalla campagna e dagli oggetti ritrovati durante il gameplay".

Cosa ne pensate di questa scelta? Sentirete la mancanza delle Carte Grimorio?