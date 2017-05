Destiny 2: i cheater avranno vita dura, parola di Bungie

Nell'ultimo aggiornamento settimanale per la community,ha voluto tranquillizzare i futuri utenti di, ribadendo come i cheater avranno vita breve e dura. La società sta infatti lavorando duramente per fare in modo che i giocatori scorretti non diventino un problema.

Queste le parole di Matt Segur (Engineering Lead) pronunciatei n risposta alla seguente domanda: con Destiny 2 in uscita su PC, il modello di rete peer-to-peer permetterà ai giocatori di barare? "Il PC pone sfide uniche di sicurezza per Destiny 2, ma i nostri ninja hanno passato anni a ideare un piano su come approcciare questa nuova e vivace community. Abbiamo un'ampia gamma di strategie che renderà molto difficile (e breve) la vita di chi bara. A prescindere dalla piattaforma su cui giocate, tutti i cambiamenti effettuati sui vostri personaggi vengono comunicati direttamente al nostro centro dati senza l'interferenza del peer-to-peer."

Destiny 2 uscirà il prossimo 8 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, la versione per Windows sfrutterà l'infrastruttura online di Battle.net e non sarà disponibile su Steam.