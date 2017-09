Per festeggiare il lancio diha pubblicato l'intera playlist del gioco su YouTube. La soundtrack è composta da 44 diversi brani composti da Michael Salvatori, Skye Lewin, C Paul Johnson, Rotem Moav e Pieter Schlosser.

Potete ascoltare gratuitamente la colonna sonora di Destiny 2 tramite l'apposita playlist di YouTube, la soundtrack è in vendita anche in formato fisico e digitale su Bungie Store, iTunes, Spotify e Google Play. Destiny 2 è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, la versione PC arriverà invece il 24 ottobre.