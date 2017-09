Destiny 2: come funzionano Infusion e Modificatori

Per chi non fosse pratico di, il processo di infusione è quello che permette di liberarsi dei pezzi di equipaggiamento poco adatti alla nostra build, conservandone però il Potere (o, come si chiamava nel primo capitolo, il).

In pratica, se avete trovato un oggetto leggendario con un Potere più alto dell'esotico che avete equipaggiato, potere "consumare" il primo per aumentare il Potere del secondo.Il processo, in Destiny 2, non consuma soltanto l'arma, ma anche pochi Frammenti Leggendari, ottenuti smontando un qualsiasi pezzo di equipaggiamento leggendario.

In questo sequel, ci sono alcune novità da tenere in conto per non avere brutte sorprese. Anzitutto, ricordatevi che stavolta il processo di infusione può essere eseguito solo con armi dello stesso tipo. Per aumentare il Potere di un Cannone Portatile, avrete bisogno di un altro cannone portatile (non importa se Cinetico o Energetico), e alla stessa maniera funzionerà con Mitragliette, Ricognizione, Lanciagranate e via dicendo.Per i pezzi di armatura, ovviamente, il sistema è più permissivo, ma l'Infusione non funziona con pezzi di armatura relativi a classi differenti. Non pensate quindi di passare un casco del vostro Titano allo Stregone, e usare il processo di infusione.

Un altro elemento da tenere in debito conto, è la presenza dei Modificatori. Alcune armi hanno dei modificatori Leggendari che aggiungono 5 punti al livello di potere. Per vedere se sono equipaggiati questi modificatori (o equipaggiarli) basta premere Triangolo mentre avete il cursore sull'arma.

I modificatori hanno diversi effetti sul processo di infusione. Anzitutto, non vengono conteggiati quando si tratta di trasferire il potere. Se, per fare un esempio, avete un'arma a 270, ma il suo valore di base è 265 (+ 5 di Modificatore), quell'arma potrà far salire le altre solo fino a 265. Se quindi la consumerete per far salire un'arma a 262, ne otterrete una a 265; mentre se proverete ad usarla su una a 268, il sistema vi impedirà di eseguire l'infusione, dicendovi che il “potere è troppo basso”.

Tuttavia, questo meccanismo può essere anche vantaggioso. Se, tornando all'esempio di prima, avete un'arma che complessivamente ha un Potere di 270, ma il suo valore di base è 265 (+ 5 di Modificatore), potrete usare un'arma a 270 di Potere "puro" per farla salire. Consumando infatti un'arma che ha un potere "puro" (quindi senza modificatori) 270, anche la prima bocca da fuoco otterrà quel livello di Potere, ma manterrà sempre il suo Modificatore + 5, raggiungendo quindi il livello complessivo 275. Da notare che i Modificatori possono anche essere installati. Si trovano, in versione Rara e Leggendaria, negli Engrammi dell'armaiolo.