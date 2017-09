Destiny 2: come ottenere il Cannone Portatile Sturm

Ilè una delle nuove armi esotiche introdotte in: la sua abilità peculiare gli permette di riempire il caricatore dell'arma energetica equipaggiata nel secondo slot, così da permettervi di utilizzare una strategia d'assalto molto aggressiva.

Sturm è inoltre molto legato ad un'Arma da Supporto leggendaria, chiamata Drang, le cui uccisioni aumentano l'entità dei danni di precisione inflitti con Sturm. Per ottenere la quest esotica che vi consegnerà Sturm, dovrete seguire l'Impresa su Nessun, sbloccata al termine della campagna principale (chiamata "Oh, capitano!"). Questo vi permetterà di ottenere non solo la Sidearm Drang che abbiamo nominato poco sopra, ma anche una lettera che dovrà essere interpretata dai Criptarchi. Una volta interpretata la lettera, partiranno le tree fasi della quest esotica.



Nella prima fase, avrete tre compiti: decifrare dieci engrammi leggendari; decifrare un engramma esotico; uccidere 10 caduti (su Nessus) con Drang. Per quest'ultima richiesta, vi basterà aggirarvi nei paraggi di Esodo Nero, l'area in cui potrete parlare anche con l'IA Failsafe.

La seconda fase dell'impresa, sbloccata dopo aver parlato con Tyra Karn nel Rifugio (accessibile anche dopo aver completato la storia, selezionando la mappa della Zona Morta Europea), vi chiederà di ottenere delle multiuccisioni di Caduti con Drang, sempre su Nessus. In pratica, dovrete uccidere almeno due Caduti senza ricaricare.



Infine, dovrete uccidere dieci Maggiori o Ultra caduti, ancora una volta su Nessun (ce ne sono a disposizione soprattutto nei settori perduti). La terza e ultima fase dell'impresa, vi chiederà di affrontare una nuova quest, sbloccata ancora su Nessus. Si tratta di una missione abbastanza articolata, in cui dovrete affrontare corse a checkpoint e Camminatori. Nella fase avanzata della missione, affronterete il servitore Kendriks-7. Ucciderlo vi garantirà la possibilità di ottenere Sturm da Tyra Karn.